O jornalista Nicolau Santos e o administrador da RTP Hugo Figueiredo são os nomes escolhidos para a integrar o novo Conselho de Administração da RTP, anunciou esta sexta-feira O Conselho de Administração da RTP (CGI).

“Terminado o procedimento, o CGI entendeu, por decisão unânime, dirigir à equipa constituída por Nicolau Fernando Ramos dos Santos e Hugo Graça Figueiredo um convite para, juntamente com um vogal responsável pela área financeira, a designar pelo CGI após parecer prévio e vinculativo do membro do Governo responsável pela área das finanças, apresentarem um Projeto Estratégico da empresa para os próximos três anos, com vista a futura indigitação como membros do Conselho de Administração da RTP”, lê-se no comunicado.