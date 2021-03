O Novo Banco nasceu numa situação de “enormíssima dificuldade, na capacidade de continuar [a operar], com rácios de capital bastante reduzidos, um balanço esticado” e uma grande carga de ativos problemáticos, afirmou esta quinta-feira Carlos Albuquerque, ex-diretor de supervisão do Banco de Portugal. Nos primeiros meses de vida da instituição (Albuquerque entrou pouco tempo após a resolução do BES), ficou claro que o banco “ia ter de ter um trabalho muito profundo de recapitalização, a prazo“.

O responsável, que hoje é administrador não-executivo da Caixa Geral de Depósitos, começou a sessão por sublinhar que há uma separação entre a “entidade Banco de Portugal resolução” e a “entidade Banco de Portugal supervisão” – e a supervisão não teve nenhum papel no processo da resolução e Carlos Albuquerque, em particular, nem estava no Banco de Portugal na altura da resolução. Por outro lado, Albuquerque sublinhou que desde o final de 2014 que o Novo Banco e os outros bancos (de maior dimensão) são supervisionados não pelo Banco de Portugal mas pelo Mecanismo Único de Supervisão do BCE.

Esse é um mecanismo que é integrado pelo Banco de Portugal mas, explicou Carlos Albuquerque, o Banco de Portugal tanto participa na supervisão de um banco português como de um banco espanhol. “Todo o trabalho da supervisão foi sempre feito de forma integrada no mecanismo de supervisão do BCE”, sublinha, notando, porém, que está “de acordo” com o que foi feito pelo Banco de Portugal neste processo.

Carlos Albuquerque, que foi diretor de supervisão prudencial do Banco de Portugal de novembro de 2014 até ao início de 2017 (quando saiu para a CGD) está esta sexta-feira a ser ouvido por deputados da comissão de inquérito às perdas do Novo Banco (e imputadas ao Fundo de Resolução). O seu antecessor e, também, sucessor, Luís Costa Ferreira, foi uma das primeiras figuras a participar nestes trabalhos.