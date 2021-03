Pelo menos 32 pessoas morreram e 66 outras ficaram feridas hoje na colisão de dois comboios de passageiros em Sohag, no sul do Egito, anunciou o Ministério da Saúde.

