A Pfizer iniciou na quarta-feira os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 em crianças com menos de 12 anos. As primeiras crianças a serem vacinadas foram umas gémeas de nove anos imunizadas na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Mas os primeiros resultados só serão conhecidos no fim do ano.

A Moderna e a AstraZeneca também estão a ensaiar a vacina contra a Covid-19 em crianças, na esperança de alargar a vacinação a esses grupos etários e facilitar o atingimento da imunidade de grupo. A Johnson & Johnson, que está a fazer testes em crianças mais velhas, espera alargar o estudo às mais pequenas.

Determinada a dose mais eficaz, a vacina será aplicada a 4.500 crianças. Dois terços delas serão escolhidas aleatoriamente para receber duas doses com 21 dias de intervalo; enquanto um terço vai receber duas injeções de placebo de solução salina.

A resposta imunológica é averiguada através de uma recolha de sangue uma semana após a segunda dose. De qualquer modo, a Pfizer diz-se “encorajada” pelos resultados que está a obter nas pessoas com 12 a 15 anos, que ainda não foram anunciados mas que motivaram a farmacêutica a avançar para os ensaios nos mais novos.

Portugal tem cerca de 1,4 milhões de cidadãos com menos de 15 anos, o que simboliza pouco menos da totalidade de pessoas que já foi vacinada contra a Covid-19 em Portugal. A expansão das vacinas para pessoas com menos de 18 anos pode acelerar a chegada aos 70% de imunizados — caso haja doses para todos.