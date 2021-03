A recém-criada task force para a vacinação já começou a ser traçada e os postos de testagem vão passar a estar em muitos mais sítios, desde universidades a transportes públicos, bem como concertos e qualquer local onde haja aglomeração de pessoas. Ao jornal Público, Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) e coordenador o plano, garantiu que “o conceito é prevenir, testar e diagnosticar”.

Para meter o processo em marcha, o responsável afirmou que “vêm a caminho mais 12 a 13 milhões de testes, dos quais entre 750 mil a um milhão chegam já dentro de dias”, além dos 1,5 milhões de testes atualmente disponíveis e devem ser criadas equipas de intervenção rápida nas cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), tendo em conta que este método já existe e “a ideia é pegar neste exemplo e multiplicá-lo”.

O coordenador acredita que a estratégia vai estar pronta para ser apresentada “muito rapidamente” ao Governo e nos planos estão pontos de testagens para aglomerações de pessoas, como é o caso de concertos ou festivais de música. “Não vejo por que é que não se possa garantir uma regra no sentido de, do mesmo modo que as pessoas precisam de um bilhete para ver o espetáculo, devam também ter um bilhete que diga que aquela pessoa ‘está negativa’”, explicou, ao revelar que pode haver “um ou vários pontos” de testagem nestes locais. Fernando Almeida considera que estas são negociações a fazer, mais tarde, entre a entidade organizadora dos eventos e a DGS.

Já nas universidades, que têm data prevista de reabertura a 19 de abril, também vão contar com postos de testagem. “Todas as universidades vão sofrer um ‘varrimento’ com a realização de testes de rastreio, independentemente desses pontos de testagem facultativa, e, depois disso, serão possíveis vários modelos de testagem, que incluirão naturalmente os alunos”, esclareceu o coordenador da tasf force. Assim, primeiro haverá uma primeira vaga de rastreamento e depois será estudada a “periodicidade desta testagem, independentemente da intervenção rápida que tem de haver, se houver algum surto”.

Nos transportes públicos não haverá testes à entrada, ou a regra de que só entra quem tem teste negativo, como acontece nas viagens de avião, mas vai ser promovida a “testagem não obrigatória e oportunística”, possivelmente com as empresas a disponibilizarem um drive-thru para quem quiser ser testado.

A “testagem dirigida” passará ser uma das prioridades, além dos testes de rastreio que já existem atualmente no país, desde os lares de idosos, a escolas e prisões. Contudo, refere Fernando Almeida, sempre que haja um aumento da incidência de casos num determinado concelho ou haja a existência de um surto, tem de haver a capacidade de “desviar as intenções para lá e testar, testar, testar”.

O plano de testagem tem como objetivo chegar a todos e Fernando Almeida assegurou que não podem ficar de fora “as franjas da sociedade porque, além de maciça e sistemática, a testagem tem de ser inclusiva e participativa, isto é, para todos e com todos”.