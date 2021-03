Três filmes portugueses, de Ico Costa, Susana Nobre e Mónica Martins Nunes, serão exibidos em abril, no festival suíço de cinema documental Visions du Réel, em formato virtual, foi anunciado esta quinta-feira.

Na competição internacional de médias e curtas-metragens estão “Sortes”, de Mónica Martins Nunes, e “Timkat”, de Ico Costa, ambos em estreia mundial.

“Sortes”, com 38 minutos de duração, é um filme com produção luso-alemã, rodado no Alentejo, registando a paisagem humana e rural da serra de Serpa, marcada para desertificação. A viver em Berlim, Mónica Martins Nunes é ainda autora do filme “Na cinza fica calor” (2016).

“Timkat”, de Ico Costa, foi rodado na Etiópia e regista um ritual religioso de purificação e batismo, que reúne milhares de pessoas junto ao rio Jordão. A longa “Alva” (2019) e a curta “Nyo Vweta Nafta” (2917) são outros filmes já assinados por Ico Costa.

Na secção “Latitudes” do Visions du Réel estará o filme “No táxi do Jack”, que a realizadora portuguesa Susana Nobre tinha já apresentado em fevereiro no festival de cinema de Berlim.

No filme, que entrelaça elementos de documentário e ficção, Susana Nobre conta a história de Joaquim Calçada, antigo mecânico de aviões e motorista, que esteve emigrado nos Estados Unidos e regressou duas décadas depois a Portugal, para se reformar.

Este ano, o Visions du Réel cumprirá a 52.ª edição apenas em modo virtual, com a programação canalizada para a exibição ‘online’ por causa das restrições sanitárias na Suíça. O festival decorrerá de 15 a 25 de abril.