Os norte-americanos em Seattle foram surpreendidos esta noite com um objeto luminoso que se desfazia à medida que atravessava o céu. Não, não eram extraterrestres: era o estágio de um foguetão da SpaceX que, 22 dias após ter falhado a reentrada na Terra, começou finalmente a ceder à gravidade e a ser consumido pelas chamas resultantes da fricção da atmosfera.

Hey @NASA what the heck just happened over the Seattle night sky? pic.twitter.com/QZqSJrf937 — Eto (@EbertonPaul) March 26, 2021

Eram 21h em Seattle, quatro da manhã em Lisboa, quando parte do foguetão Falcon 9 iluminou o céu noturno com vários feixes de luz a passar mesmo por cima do coração do estado de Washington. Os vídeos do fenómeno não tardaram a chegar às redes sociais, com várias pessoas a perguntar à própria NASA o que tinha acabado de acontecer e a relatar uma paisagem “bonita, mas assustadora”, comparável à queda de um avião.

Ummm… just caught this flying over my home in SW Portland. pic.twitter.com/CvQJwvWsyj — Vince LaVecchia (@vincelavecchia) March 26, 2021

A resposta não tardou a chegar. A 4 de março, um foguetão Falcon 9 da empresa de Elon Musk concretizou com sucesso o envio de 60 satélites do programa Starlink, uma constelação satélites de baixo custo e alto desempenho em que a SpaceX está a investir para criar um novo sistema de comunicação com base na internet. A passagem desses mesmos objetos também costumam dar espetáculos noturnos como este.

Vancouver wash pic.twitter.com/Cyilkv6jbu — Music and Whiskey ???????????? (@patriotrevenge3) March 26, 2021

Acontece que o segundo estágio desse foguetão, que tem três toneladas e quase quatro metros de comprimento, tinha falhado a reentrada na atmosfera e ficou em órbita em redor da Terra até agora. Quando finalmente cedeu à gravidade do planeta, o ar à sua frente comprimiu e aumentou de temperatura, encadeando e destruindo o segundo estágio do foguetão, que não é reutilizável. É o que acontece com os meteoros, originando as chuvas de estrelas.