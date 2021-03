Boletim DGS. Número de internados desce pelo quinto dia consecutivo e é o mais baixo desde finais de setembro

No caso do Algarve, a DGS corrigiu o total acumulado na região devido a notificações relativas a dias anteriores. Embora tenham sido contabilizados 35 novos casos, “foram transferidos ou corrigidos 38 casos notificados no passado pelas Autoridades de Saúde” pelo que o relatório deste sábado regista uma redução de três casos no total acumulado da região. A região registou duas mortes, o mesmo número que o Norte.

As restantes regiões registaram uma morte, cada uma, exceto o Alentejo, onde não foram reportados óbitos.