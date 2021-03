A possibilidade de voltarmos a uma sala de espectáculos está cada vez mais perto. Mas no Dia Mundial do Teatro, criado pelo Instituto Internacional do Teatro, que se celebra este sábado, dia 27 de março, as portas das salas vão continuar fechadas por causa da pandemia. Pelo menos para o público, que só poderá entrar nas salas, ao que tudo indica, a 19 de abril. Só que isso não impede que possa, bem sentadinho no sofá, assistir a várias peças, do norte do país ao Brasil, ou até a prestar a sua homenagem à atriz Carmen Dolores, que morreu este ano. O Observador faz-lhe um guia sobre o que pode espreitar um pouco por todo o país, entre sessões online, debates e ensaios, há muito por onde escolher.

Revisitar Gil Vicente

Teatro académico de Gil Vicente — 27 de Março às 21h00

Nesta primeira sugestão, escolhemos fugir dos grandes centros. Em Coimbra, no Teatro Académico de Gil Vicente, a proposta vai girar à volta de um debate, que serve de reflexão em torno da obra do famoso dramaturgo, autor do “Auto da Barca do Inferno”. “Visitações” de 1957 (RTP), ou “Escola da Noite” (1995-2002) são algumas das obras disponíveis. Um misto de teleteatro e streaming com arquivos e re-mediações à mistura. E nem tem de sair de casa. Mas mantenha “um diálogo aberto”, ok?

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Senso” e novas criações

Teatro Viriato — 27 e 28 de março

Andamos mais uns quilómetros até Viseu, com um programa online que apresenta alguns dos atores que têm aproveitado este teatro para as suas criações, da sala de ensaios aos palcos. No Youtube (SubPalco) e na sala virtual da BOL vão estar 3 novas peças de Miguel Castro Caldas, Sónia Barbosa, António Alvarenga e Fraga. Foram produzidas em residência artística nestes palcos no início de 2021. “Faith”, criado por São Castro e António M Cabrita, a partir dos ensaios de “Aleksei ou a Fé”, também vão estar disponíveis este fim de semana.

Mas há mais. Este sábado, pelas 21h30, será transmitida em direto a peça “SENSO”, criada pelo encenador Fraga e que parte de peças de Bertolt Brecht e de um laboratório de criação que envolveu o Teatro Viriato e a comunidade da região. No domingo, pode rever o espectáculo em diferido a partir das 16h00. Toda a informação está disponível no site do teatro.

É já amanhã que celebramos o Dia Mundial do Teatro.Temos à sua espera 2 video-espetáculos e uma estreia com… Posted by Teatro Viriato on Friday, March 26, 2021

“Paisagem” e “Passos em Volta”

Teatro Municipal do Porto — 26 e 28 de março

O espectáculo “Paisagem”, criação de Tónan Quito e Paula Diogo, com o coletivo brasileiro Foguetes Maravilha, é o cartão de visita desta companhia para este fim de semana. Está disponível desde sexta-feira às 21h00 (em streaming com um custo de 3 euros). Vai ser ainda promovido um encontro entre Tónan Quito, Stella Rabelo, Eduardo neves e João Garcia Miguel a partir da página oficial de Facebook do Teatro Municipal do Porto.

Já a companhia João Garcia Miguel apresenta “Passos em volta” a partir da obra de Herberto Helder. O espectáculo é gratuito e pode ser visto no Youtube e no Facebook.

“À Espera de Godot” e “O Balcão”

Teatro Nacional São João

Levantar cedo e cedo erguer, dá saúde e vontade de ir ao teatro. É por isso que o Teatro Nacional São João decidiu, este ano, começar a celebrar a data logo pelas 9h00 com a Oficina de Páscoa no Teatro para os mais novos, entre os 10 e os 13 anos, decorrendo até ao próximo dia 1 de abril. A inscrição é obrigatória e tem um custo de 40 euros.

Já ao longo do dia vai poder assistir a duas transmissões de produções próprias: “À Espera de Godot” (com encenação de Gábor Tompa, que se estreou na sexta-feira às 21h00) e “O Balcão” (Jean Genet) que marcaram a comemoração do centenário do teatro. As duas peças ficam on demand no site do teatro até 4 de abril. Os bilhetes custam 2 euros e permitem a visualização do espetáculo até três dias depois da compra.

Há ainda dois lançamentos: mais um episódio de “Todos os que Falam” (entrevistas com quem “conhece, pensa e faz teatro”) e o projeto “Bambolina! — Um Glossário Intempestivo de Teatro” (video-dicionário de teatro). Os primeiros verbetes, com o contributo de 12 atores que têm colaborado com esta instituição, podem ser vistos na RTP2 a partir das 14h55.

“Os Lusíadas”, “By Heart” e mais

Teatro D. Maria II — 27 de março

A programação começa logo pela manhã às 10h00 de sábado com a leitura integral da obra Os Lusíadas no Facebook do teatro. São oito hora seguidas, verso a verso, interpretadas pelo ator António Fonseca, que tem trabalhado nesta epopeia desde 2008.

A seguir, Tiago Rodrigues “entra em ação” com a sua peça “By Heart”, que estreou em 2013 em Lisboa. Será transmitida em direto a partir das 21h00. A história? O encenador e diretor do teatro ensina um poema a 10 pessoas, que nunca viram um espetáculo nem fazem ideia que vão aprendê-lo de cor diante de um público.

Há outros tantos espectáculos no D. Maria II, por três euros. Já na sexta-feira, por exemplo, estreou-se a peça “Teatro”, de Pascal Rambert, que também estará na sala online até 9 de abril. Mas há também espaço para dança, com “Jaguar”, criado e interpretado por Marlene Monteiro Freitas, com a colaboração de Andreas Merk, disponível até ao próximo dia 2 de abril.

O teatro lisboeta conta ainda com programação para os mais pequenos na Salinha online. O acesso é totalmente grauito com cerca de vinte histórias pensadas e realizadas por diferentes atores a partir das suas casas. E duas peças para maiores de 3 anos: “Onde é a guerra?” e “Juro que é mentira”, ambas encenadas por Catarina Requeijo.

Carmen Dolores

Teatro Experimental de Cascais

A morte da atriz Carmen Dolores, um dos maiores nomes do palco português, foi o mote do teatro Experimental de Cascais para celebrar este dia de uma forma diferente: inaugurar uma rua com o nome da atriz em Birre, pelas 12h30. Esta é uma iniciativa da União de Freguesias Cascais-Estoril e da autarquia cascalense que quer homenagear a atriz que fez parte da história do Teatro Experimental. A Rua Carmen Dolores terá início na Rua de Santana e termina na Rua do Casal Queimado, tal como se pode ler no site oficial da companhia. Se não bastassem todas as homenagens e condecorações, eis que chega a sua eternização.

“Um caminho para Caryl Churchill”

Teatro Aberto

Esta peça foi estreada no dia 21 de março, quando onde, segundo o teatro Aberto, centenas de pessoas assistiram ao espectáculo encenado por Marta Dias, realizado por Nuno Neves e com interpretação de Bruno Bernardo, Margarida Vila-Nova, Sílvia Filipe e Vítor d’Andrade. Mas, este fim de semana, passa a ter um formato em 4K, este sábado a partir das 19h00. A peça foi integralmente filmada no palco da sala vermelha e estará online, em exclusivo, no site do teatro até ao próximo dia 4 de abril.

A proposta é um revisitar do trabalho de Caryl Churchill, autora britânica de “Top Girls”, “Amor e informação” e “Só eu escapei”, para quem “a ética e a política são dimensões fundamentais da arte do teatro”. Uma boa reflexão a poucos meses de umas autárquicas em Portugal. Fica ainda uma sugestão:uma doação em benefício da Medical Aid for Palestinians.

Documentário “O Outro Teatro”

Teatro do Bairro Alto — 27 de março

Este dia tão especial não se faz só de teatro, há também documentários. “O Outro Teatro”, de António Macedo, documentário filmado entre outubro de 1976 e março de 1977, foi rodado durante uma crise do teatro experimental e termina com uma jornada na FIL no último ano de rodagem.

Ficam as perguntas propostas pelo filme: “que experimental tem sido esse ao longo dos tempos? Quais as suas estratégias e práticas informais? Como fazer uma retrospetiva histórica desocupando protocolos de verdade e dando visibilidade a supressões? A partir das 15h00 pode ir à procura das respostas para estas perguntas através do streaming e das redes sociais do Teatro. A entrada é livre e tem a duração de duas horas.

“Estar em Casa”

Teatro São Luiz — 27 e 28 de março

Bom título para representar aquilo que ainda temos de fazer até mandar embora a Covid-19. É a nova edição, desta vez em formato online, de uma programação com curadoria de André e. Teodósio e de Anabela Mota Ribeiro, que conta com propostas culinárias de Cláudia Jardim, visitas guiadas, consultórios astrológicos, conversas, performances duracionais ou leituras de José Maria Vieira Mendes. São mesmo muitas propostas e só para 48 horas. Uma dessas performances junta nomes que pode muito bem conhecer de produções recentes: Teatro Praga com Cão Solteiro, Plataforma285, João Esteves ou Mónica Calle.

Pode ainda ver “O Cerejal” de Sandra Faleiro, “Os Filhos do Mal” do Hotel Europa ou “Vamos Comprar um Poeta” do Plano Comensal de Leitura, entre outras.

Toda a programação é gratuita durante estes dois dias, sendo para “todas as idades”. “O teatro contra-ataca e transforma e vive as casas de todos como um espaço de reinvenção, reflexão, prática artística e lugar de aprendizagem. “Pretend it’s life”, diz o São Luiz no seu site.

“Fake”

Fórum Municipal Luísa Todi — 27 de março

Passamos para a outra margem da capital portuguesa e seguimos para o Fórum Municipal Luísa Todi. O espectáculo “Fake”, de Inês Barahona e Miguel Fragata, tem o selo da Formiga Atómica e tenta criar uma distinção entre a verdade e a mentira, tarefa tão difícil nos dias que correm. Esteve em cena o ano passado no D.Maria II e, este sábado, estará disponível em streaming entre as 10h00 e as 0h00 deste sábado, com os bilhetes a custarem 1, 3 ou 5 euros. Parte da receita reverte para a APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa) e para a Associação de Saúde Mental Dr. Fernando Ilharco.

No mesmo distrito, em Palmela, o Bando divulga um vídeo com excerto de espetáculos que têm feito na sua sede da região. Estreiam também duas peças que podem ser encontradas em ensaios: “Porta” do escritor Gonçalo M. Tavares e “Futebol”, uma criação entre a companhia e o Teatro Regional da Serra de Montemuro.

“Hamlet Cancelado”

Companhia teatromosca — 27 de março

Terminamos com sabor a Brasil, país irmão de Portugal. A companhia teatromosca escolheu “Hamlet cancelado” de Flavio Tonnetti e Vinicius Piedade, peça que será transmitida a partir do outro lado do Atlântico este sábado. A história parte de um figurante de uma das obras primas de Shakespeare, que, ao não aceitar o cancelamento do espetáculo, decide fazer tudo sozinho usando fragmentos de textos originais e pedaços de cenários. A peça pode ser vista no Youtube a partir das 21h00 deste sábado. Mas há uma novidade: o palco é a casa do ator e encenador brasileiro Vinicius Piedade em São Paulo.