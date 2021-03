Rui Paulo Sousa, diretor de campanha de André Ventura e mandatário nacional nas últimas eleições presidenciais, vai ser candidato do Chega à Câmara Municipal de Castelo Branco. A candidatura já foi aprovada pela direção nacional do partido e marca uma aposta forte do Chega num concelho onde Ventura tem historicamente bons resultados — nas últimas presidenciais, o líder do Chega ficou em segundo lugar na campanha das presidenciais, com 3.670 votos.

Membro do núcleo duro de André Ventura, Rui Paulo Sousa é preside à Comissão de Ética do partido — criada para controlar as mensagens e comentários ofensivos que circulam nas redes sociais.

A responsabilidade da campanha de André Ventura ficou também nas mãos do empresário de Santarém, que nasceu em Rodeios, Castelo Branco. Rui Paulo Sousa chegou a ser cabeça-de-lista pelo Aliança a Santarém nas legislativas de 2019, quando o Chega chegou ao Parlamento, mas um ano depois já tinha sido eleito vogal da direção nacional do Chega. É uma das pessoas que compõem o núcleo duro do partido e do líder, André Ventura.

No Chega, Rui Paulo Sousa tem por missão pôr em prática a diretiva 3/2020, que foi aprovada na II Convenção Nacional do Chega, e que levou a várias críticas por alguns considerarem que se trata de uma tentativa de silenciar quem não está de acordo com André Ventura. Faz equipa, na Comissão de Ética, com Luís Montenegro, Márcia Ferreira da Silva, Pedro Vaz Marques e Patrícia Branco.

Nas últimas presidenciais, Rui Paulo Sousa funcionou como a extensão de Ventura no terreno. Empresário de Santarém, sócio na empresa Villabosque — Espargos Verdes do Ribatejo, além de ser um assumido “antigo simpatizante” do CDS, foi cabeça de lista do Aliança por aquele distrito, antes de deixar o partido fundado por Santana.

Agora, apurou o Observador, vai avançar como candidato do Chega a Castelo Branco. O objetivo é conseguir um resultado expressivo numa Câmara onde o PS enfrenta uma crise interna — a direção impediu o atual autarca, Luís Correia, de se recandidatar — e onde o PSD continua sem um nome para entrar na corrida.