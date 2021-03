Bruno Moura Pereira, irmão da fadista Ana Moura, morreu este sábado num acidente de mota em Foros de Valverde, perto de Coruche. O Comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, Luís Fonseca, confirmou ao Observador a identidade da vítima mortal e alguns detalhes sobre o caso.

As autoridades foram notificadas pelo CODU por volta das 17h25 e chamadas a uma zona de curva fechada, no fim de uma reta, da Estrada Municipal que liga Coruche à freguesia de São José da Lamarosa. A vítima, de 43 anos, viria a morrer no local depois de várias tentativas de reanimação. Uma mulher de 49 anos também seguia na mota de alta cilindrada e ficou ferida com gravidade, tendo sido encaminhada para o Hospital de Santarém.

As operações de socorro envolveram a VMER de Santarém, os Bombeiros Municipais de Coruche e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas. O apoio do helicóptero do INEM chegou a ser requisitado mas viria, pouco depois, a ser desmobilizado.

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Santarém está a investigar as circunstâncias do acidente.