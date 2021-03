Mais de 100 pessoas foram detidas este sábado pela polícia na Bielorrússia, onde a oposição convocou pelas redes sociais uma manifestação contra o Presidente do país, Alexander Lukashenko.

“A última informação que tenho indica que mais de 100 pessoas foram levadas para postos policiais por incorrer em faltas administrativas”, declarou a porta-voz do Ministério do Interior da Bielorrússia, Olga Chemodánova, citada pela agência Interfax.

A organização de direitos humanos Viasná (Primavera) publicou a meio da tarde uma lista que será atualizada mais tarde, com nomes e apelidos de 83 detidos, a grande maioria em Minsk, a capital.

“Vamos regressar às ruas!”, foi o apelo divulgado nas redes sociais a convocar os habitantes da capital para um protesto contra Lukashenko.

Desde o início da manhã, as autoridades colocaram em Minsk um enorme dispositivo policial para impedir as manifestações da oposição. Em comunicado, as autoridades advertiram também que “as pessoas que respondam à convocação e participem em atividades não autorizadas serão sancionadas segundo o código civil”.

A Bielorrússia atravessa uma crise política desde as eleições de 9 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziram Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para um novo mandato, com 80% dos votos. A oposição considera a eleição fraudulenta e reivindica a vitória nas presidenciais.

Desde então, milhares de bielorrussos têm saído regularmente às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko, manifestações reprimidas com violência pelas forças de segurança da Bielorrússia.