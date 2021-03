Arquipélago da Madeira está este sábado sob avisos laranja e amarelo para chuva e trovoada, situação que deverá prolongar-se até domingo, conforme indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou a costa sul, a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira com aviso laranja entre as 10:39 de hoje e as 12:00 de domingo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo, acompanhados de trovoada.

A ilha do Porto Santo encontra-se sob aviso amarelo devido à ocorrência de aguaceiros e trovoada entre as 10:39 de hoje e as 15:00 de domingo.

O mau tempo atingiu, contudo, o arquipélago já durante a madrugada de hoje, com chuva intensa e trovoada persistente, mas não há registo de ocorrências significadas.

As más condições atmosféricas estão, no entanto, a afetar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo um voo oriundo do Porto divergido para o Porto Santo.