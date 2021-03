Entre uma ideia para um livro e um público agradado vai um caminho longo, e o seu fim depende de decisões que sustentem o fio condutor, de um enredo bem delineado, de ações ao serviço de um efeito, de pormenores que afirmem a credibilidade. E até se poder dar corpo a um livro é preciso que uma ideia ganhe força – e que possa enfim sustentar-se até ao fim. Highsmith encara este desenvolvimento como “um processo emocional, uma sensação de completude emocional” (p. 26). É a partir daí que o autor se ata ao texto e que o texto se permite.

Para isso, as experiências que estiverem ao alcance do escritor devem estar ao seu serviço. “Golpes emocionais” (p. 33), chama-lhes Highsmith. A estratégia passará, no seu entender, pela necessidade de eliminar os “escudos finos” (p. 35) dos autores, já que são os sofrimentos e as impressões o que constitui a matéria-prima do seu trabalho. Assim, a consciência da vida é o ideal dos artistas e o ofício da escrita é apresentado como sinónimo de um perene desenvolvimento de uma ideia.

Highsmith advoga que criar coisas permite romper com o tédio, dar o golpe à rotina. Para isso, talvez o tédio seja a condição ideal para se poder mergulhar numa proposta ficcional. Produzir ficção é um jogo, e jogá-lo deve implicar entretenimento, entrar no texto e tê-lo vivo, estando desligado do que está à volta. Ou não estando, pelo menos, condicionado por ele de imediato.

Aqui, será fulcral planear as ramificações depois de desenvolvida a ideia. Ou seja, esboçar a ação e parte do enredo, como o lugar do clímax, se o houver. Através do suspense, deve levar-se a credulidade do leitor ao limite, sem a quebrar. Optar pela surpresa permanente deve ser evitado, assim como suspender a lógica.

Partindo destas dicas, Highsmith dá exemplos concretos da sua obra, num livro que poderá estar pejado de spoilers para quem não conhecer os romances lá mencionados. Defende sempre o mesmo tríptico: o enredo à prova de balas, um ritmo propulsor, o envolvimento com as personagens.

De resto, a autora vai a pormenores de escrita, defendendo, por exemplo, o início do texto como mergulho na ação. Ou seja, diz que a primeira frase deve apresentar uma coisa em movimento, sem que fiquem explícitas as razões do movimento. Essa ausência não fará mossa porque o movimento se imprime na memória como ação. Depois, caberá ao leitor fazer com que este seja operante nas ações posteriores. A partir daí, convém garantir a promessa de ação – e cumpri-la. Os diálogos devem ser usados com parcimónia para terem mais impacto e as descrições devem ser q.b., nunca extenuantes, operantes para salientar incongruências de cenário, se as houver.

Sobre formas de estruturar a sintaxe de uma obra, a autora considera que, formalmente, é mais difícil usar na escrita a primeira pessoa do singular. Chega inclusive a descrever uma situação em que fica cansada de escrever o pronome “eu”. Esta consideração soará estranha aos falantes do português, com quem se passa ao contrário. Na medida em que as formas verbais não precisam de explicitar o sujeito – o verbo conjugado já o explicita –, a primeira pessoa soa sempre a saída mais fácil. A terceira, por sua vez, obriga a mais repetições, seja dos pronomes ou dos substantivos próprios.

Finalmente, sobrevive a ideia de que a prosa nunca deve ser vista como sagrada e que o autor deve ser implacável a cortar ervas daninhas. As dicas que Highsmith nos deixa podem ser interpretadas como a chave do seu sucesso na arte da escrita de suspense.