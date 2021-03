A Seleção Portuguesa enfrenta a Sérvia em Belgrado. Pode acompanhar tudo sobre este jogo de qualificação para o Mundial 2022 numa emissão especial da Rádio Observador, que pode ouvir aqui.

Conta com os comentários do treinador Carlos Alberto Diniz (autor do podcast da Rádio Observador Relatório de Jogo), do ex-árbitro Pedro Henriques (autor do nosso podcast Sem Falta), e de três adeptos apaixonados por futebol e pela Seleção: Júlio Magalhães, jornalista e escritor, Luís Filipe Borges, guionista e humorista, e Paulo Battista, alfaiate da Seleção.

A emissão especial é conduzida por Miguel Cordeiro e Hugo Silva. O relato do jogo está a cargo dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93,7 fm e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.