O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) denunciou esta sexta-feira que 15 enfermeiros no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), com sede na Covilhã, podem vir a ser dispensados já em abril, apesar de necessários.

Em comunicado, o Sindepor frisa que vai escrever à ministra da Saúde, Marta Temido, para tentar evitar a dispensa desses 15 enfermeiros.

“Estes profissionais têm um contrato a termo certo que termina no próximo mês de abril e, se não forem tomadas medidas entretanto, correm o risco de ser dispensados a partir dessa altura”, é referido.

A posição deste sindicato surge na sequência de uma reunião realizada esta sexta-feira, por videoconferência, entre elementos deste sindicato e responsáveis do CHUCB. Segundo o Sindepor, no encontro, os responsáveis do CHUCB “salientaram que estes enfermeiros são indispensáveis à instituição”, tendo referido mesmo que aquela unidade hospitalar já está “a desenvolver contactos com o Ministério da Saúde para que os 15 enfermeiros possam continuar ao serviço após o termo do contrato”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A nota aponta ainda que o CHUCB é “historicamente deficitário em profissionais de enfermagem” e que, atualmente, dispõe de 434 enfermeiros no quadro, sendo que a instituição já apresentou uma proposta à tutela para aumentar o total destes profissionais para 523.

“Já no curto prazo está prevista a contratação de mais 31 enfermeiros”, acrescenta.

A estrutura sindical também sublinha que, “além dos 15 enfermeiros com contrato a termo certo, este estabelecimento dispõe de 21 enfermeiros com contratos a termo incerto”, pelo que defende “a necessidade de passar estes profissionais para contratos sem termo”.