Nos Estados Unidos da América, cabe à Agência de Protecção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) homologar os consumos dos novos veículos introduzidos no mercado norte-americano. O método difere do protocolo europeu WLTP, mas pela positiva, já que o método do outro lado do Atlântico tende a aproximar-se mais dos consumos reais. Ora, segundo a EPA, há um novo recordista entre os veículos eléctricos, em termos de eficiência, e é nem mais nem menos do que a versão mais barata do Tesla Model 3.

A berlina norte-americana passou pelas mãos da EPA na sua única versão apenas com tracção traseira, denominada “Standard Range Plus” e certificou um ‘apetite de passarinho’ para o Model Year 2021: o consumo misto fixou-se nos 14,73 kWh/100 quilómetros. Trata-se da melhor marca numa utilização combinada (cidade e auto-estrada) já registada por um veículo eléctrico medido pela EPA, que não só supera a homologação do MY2020 (14,85 kWh/100 km), como se traduz num incremento de 37 km de autonomia face ao MY2019.

Em percursos urbanos, o Model 3 registou 14 kWh/100 km, o que lhe asseguraria uma autonomia de 446,5 km em deslocações exclusivamente citadinas. Fora deste perímetro, como é habitual, a solicitação de energia é maior e o alcance menor. Ainda assim, o Model 3 voltou a impor-se, com um consumo de apenas 15,7 kWh/100 km. Este valor é referencial por permitir apurar uma autonomia de 378 km, exclusivamente em auto-estrada – a pior condição para pôr à prova um veículo eléctrico, por implicar um andamento mais vivo e sem travagens ou desacelerações que favoreçam a regeneração de energia e o consequente incremento da autonomia.

Nos EUA, o Tesla Model 3 Standard Range Plus certifica 423 km de autonomia, em ciclo combinado. Na Europa, a mesma versão anuncia um alcance de 448 km com uma carga completa, de acordo com os critérios do WLTP. Em Portugal, esta versão é comercializada por 50.900€ (antes de ajudas), oferecendo em troca 225 km/h de velocidade máxima, depois de passar pela barreira dos 0-100 km/h em 5,6 segundos. As despesas da locomoção ficam por conta de um motor eléctrico com 238 cv (175 kW) instalado no eixo traseiro, alimentado por uma bateria de iões de lítio com 60 kWh de capacidade, que aceita carga até 150 kW (corrente contínua).