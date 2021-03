O ex-vereador da Câmara de Caminha e atual vogal da Unidade Local de Saúde do Alto Minho Rui Teixeira é o candidato do PS à Câmara de Vila Nova de Cerveira nas eleições autárquicas deste ano, foi este domingo divulgado.

Em comunicado, a comissão política concelhia do PS de Vila Nova de Cerveira adiantou que a escolha do nome do atual líder daquela estrutura partidária para cabeça de lista do PS àquela Câmara do distrito de Viana do Castelo “foi tomada por unanimidade em reunião realizada sábado“.

“Na base da escolha estiveram as qualidades pessoais, o currículo profissional e político, a sua forte dedicação e ligação a Vila Nova de Cerveira, bem como o perfil do candidato, que se afigura como a alternativa à governação do concelho, saturada e desgastada por oito anos da gestão do atual executivo”, refere a nota.

Rui Teixeira entrou para o executivo municipal de Caminha em 2013, quando o estreante Miguel Alves recuperou para o PS a liderança daquela autarquia, 12 anos depois dos socialistas a terem perdido para o PSD. Foram-lhe atribuídos os pelouros das Finanças, Obras Públicas e Desporto. Nas autárquicas de 2017, o PS voltou a ganhar, com 53,15% dos votos e quatro mandatos, enquanto o PSD atingiu 39,14%, garantindo três lugares no executivo municipal.

Em março de 2017, Rui Teixeira, deixou o executivo municipal para desempenhar as funções de vogal do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), por indicação da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

Além das funções de vogal que ainda exerce, Rui Teixeira desempenhou ainda o cargo de assessor nas Comissões de Economia e Finanças, na Assembleia da República. Também tem exercido “cargos de responsabilidade no movimento associativo, de que se destaca a presidência do Clube Desportivo de Cerveira sendo, neste momento, Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários”.

Na nota enviada este domingo, o PS adianta que “parte para o próximo ato eleitoral com um novo projeto político para Vila Nova de Cerveira, com novos protagonistas, com estratégia renovada e nova energia, capazes de atingir a almejada vitória e um novo rumo para o concelho”.

“Trata-se de um projeto mobilizador para o concelho alicerçado no diálogo com a sociedade civil, totalmente aberto aos que, independentemente das suas convicções político-partidárias, estejam disponíveis para colaborar numa campanha que se pretende construtiva, positiva e determinada, movida pela esperança na mudança”, referem os socialistas.

Segundo a nota, “um dos grandes objetivos” da candidatura de Rui Teixeira passa por “repor a dinâmica, centralidade e liderança a que Vila Nova de Cerveira orgulhosamente está habituada, nos tempos de governação de José Manuel Carpinteira — e que levou o município a ser uma referência na cultura, área social, no ambiente, na educação, no setor urbanístico ou no desporto”.

Com “raízes em Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira reside na freguesia de Loivo, é casado e pai de dois filhos, estudou no colégio de Campos e na escola básica de Vila Nova de Cerveira, sendo licenciado em Gestão de Empresas e com um ‘master’ em auditoria e alta direção de unidades de saúde”.