Boletim DGS. Primeira semana desde final de janeiro que casos sob vigilância sobem

Já em cuidados intensivos há menos seis doentes que no boletim de sábado, para um total de 142. É preciso recuar a outubro para encontrar números de doentes internados nos cuidados intensivos (UCI) semelhantes aos atuais. A 14 de outubro eram 139 os doentes a necessitar de cuidados hospitalares diferenciados.

Com os números de infeções a diminuir a pressão nos cuidados intensivos também desce, embora esta semana a queda no número de pessoas internadas em UCI seja bastante inferior à das últimas quatro semanas. Com uma queda de de 19,72% esta semana, face à anterior, quase metade da média das quatro semanas anteriores que se fixava em cerca de 39%.

Norte passa Lisboa e Vale do Tejo nos novos casos

É uma mudança face ao que tem sido a tendência nos últimos dias. No boletim deste domingo, o Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo no número de novos casos — foram registados 112 e 107, respetivamente. Segue-se a região autónoma da Madeira (43), Centro (41), Algarve (40), Alentejo (15) e região autónoma dos Açores (7).

Nas mortes a realidade é distinta. Seis dos óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na zona Norte e uma no Alentejo. Centro, Algarve, Açores e Madeira não tiveram qualquer morte de doentes infetados com a Covid-19 no sábado.