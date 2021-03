Há alguns progressos na gigantesca operação para desencalhar o navio Ever Given das margens do Canal do Suez, mas o navio continua sem flutuar. Segundo um comunicado da Gulf Agency Company “esta manhã foi conhecido que o leme e as hélices foram libertados”, ouve um “ligeiro movimento lateral” do navio, mas “a frente do navio ainda estava submersa sob a margem do Canal”, detalha a companhia citada pela agência de notícias EFE.

A informação foi avançada depois de ter sido tornado público que a operação que decorreu durante a noite tinha fracassado.

Segundo o responsável do Canal do Suez já foram dragados mais de 27 mil metros cúbicos de areia à volta da proa do navio. O gigante Ever Given, com 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas chega a ter uma profundidade de 18 metros e encalhou na margem do canal no dia há cinco dias bloqueando a passagem de centenas de outras embarcações.

O trabalho dos rebocadores irá continuar para tentar repor a flutuação do navio para que possa restabelecer-se a circulação no canal com 193 quilómetros que liga o mar Mediterrâneo ao Vermelho.