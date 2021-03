Parece brincadeira, mas não é: aquilo que se vê na imagem de abertura deste artigo é a mais recente inovação no campo do combate à propagação do coronavírus, um máscara só para o nariz, para ser usada à mesa. Segundo a agência Reuters, esta inovação foi criada por um grupo de investigadores mexicanos e consiste numa cobertura para a zona do nariz, também fixada através de tiras elásticas presas nas orelhas.

No vídeo onde são dadas a conhecer estas máscaras nasais explica-se que o objetivo é usá-las por baixo das máscaras que entretanto já se tornaram convencionais. Quando retira essa para comer, a do nariz garante alguma segurança extra sem atrapalhar a refeição. Apesar de não ser divulgada a identidade dos investigadores ou a informação sobre a venda desta novidade, o inusitado da situação já pôs as redes sociais a brincar com o assunto — alusões aos narizes de palhaço, por exemplo, são uma das várias piadas que estão a ser feitas.

A Fox News, citando a Universidade Johns Hopkins, explica que as células humanas que dão o sentido do olfato são um importante ponto de entrada do vírus e por isso é importante manter resguardado, em situações de proximidade, a zona do nariz (e boca, já agora). A Organização Mundial de Saúde vai mais longe ao recomendar que toda a zona do nariz, boca e queixo devem ser cobertas para garantir uma maior proteção.

hardly a new invention, clowns have been wearing them for years pic.twitter.com/UlO2SKULXa — ste cantwell (@SteCant) March 24, 2021

A utilização de mais que uma máscara ao mesmo tempo já começa a ser frequente um pouco por todo o mundo, até o Center For Disease Control norte-americano defende num estudo recente que essa dupla utilização de máscara pode diminuir significativamente a propagação do vírus e consequente contágio.