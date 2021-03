Rochele Nunes conquistou este domingo a medalha de prata na categoria de +78kg do Grand Slam de Tbilissi, na Geórgia, perdendo na final com a chinesa Shiyan Xu, 33.ª do ranking mundial, por ippon.

Antes, a luso-brasileira, 12.ª do ranking mundial, tinha começado por vencer a sérvia Milica Zabic (32.ª da hierarquia) por ippon, conseguindo derrotar depois, também por ippon, a bielorrussa Maryna Slutskaya, uma das atletas participantes na competição com melhor ranking do que Rochele Nunes (nona). Na meia-final e consequente acesso ao combate decisivo, a vitória chegou por wazari contra a chinesa Yan Wang (29.ª).

Rochele Nunes tinha conseguido a sua primeira final em Masters, Grand Slams ou Grand Prixs em fevereiro, no Grand Slam de Telavive, perdendo no combate decisivo com a francesa Romane Dicko. A judoca do Benfica tinha antes dessa medalha de prata um total de oito bronzes desde 2011, entre Grand Slam do Rio de Janeiro, Grand Prix de Zagreb, Grand Prix de Telavive, Grand Slam de Ecaterimburgo, Grand Slam de Brasília, Grand Slam de Paris e Grand Prix de Tbilissi. A judoca ganhou também o bronze nos Europeus de novembro, em Praga.

Também esta manhã, Jorge Fonseca, quarto melhor do mundo na categoria de -100kg, foi surpreendido logo no primeiro combate que fez pelo georgiano Ilia Sulamanidze, uma das revelações da prova ao chegar à meias-finais.

De recordar que, logo no primeiro dia do Grand Slam de Tbilissi, Joana Ramos tinha conseguido a medalha de bronze na categoria de -52kg, após vencer no último combate a brasileira Larissa Pimenta, naquele que foi um regresso aos pódios da atleta que tenta ainda uma última participação nos Jogos Olímpicos aos 39 anos. Nota ainda para os quintos lugares de Catarina Costa (-48kg) e Joana Crisóstomo (-70kg) e para a sétima posição de Anri Egutidze (-81kg). Participaram ainda na prova que começou na sexta-feira Rodrigo Costa Lopes (-60kg), João Crisóstomo (-66kg), João Fernando (-73kg), Joana Diogo (-52kg) e Wilsa Gomes (-57kg).