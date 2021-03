Chegou a estar previsto logo para o início do ano, mas só agora a Volvo anuncia a chegada a Portugal do seu Volvo XC40 Recharge, um SUV em tudo igual ao Volvo XC40 equipado com motores de combustão, mas animado por uma motorização eléctrica capaz de o impulsionar de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos, por conta da acção de dois motores eléctricos de 150 kW cada (204 cv), um em cada eixo, que debitam uma potência conjunta de 408 cv.

Em Portugal, o SUV escandinavo está disponível por valores a partir de 57.150,74€ (preço referente à versão standard Twin Plus) ou 61.106,42€ (versão Twin Pro). O renting é outra forma de aceder ao modelo, neste caso com o pagamento de mensalidades desde 800€ (Twin Plus) ou 850€ (Twin Pro).

De série, o XC40 Recharge eléctrico oferece Google Assistant, ecrã táctil de 9'', carregamento de smartphone por indução e Volvo On Call 7 fotos

Segundo a Volvo, o XC40 Recharge eléctrico mantém os padrões de segurança a que a marca habituou os seus clientes, daí que tenha sido necessário proceder a algumas alterações face ao XC40 convencional. Exemplo disso é a zona frontal, que foi preciso redesenhar e reforçar, o mesmo acontecendo na traseira, também ela reforçada estruturalmente.

A bateria, protegida por uma safety cage integrada na estrutura do automóvel, possui 75 kWh úteis (78 kWh brutos) que permitem ao XC40 eléctrico anunciar a capacidade de percorrer entre 400 e 418 km com uma carga completa, de acordo com o protocolo de medição europeu WLTP. Em EPA, cujo método se aproxima mais da realidade, o optimismo da Volvo baixa para 208 milhas, o equivalente a 335 km, mas este valor ainda aguarda certificação oficial.

O XC40 Recharge 100% eléctrico aceita carga até 150 kW em corrente contínua (DC), condição em que vai dos 0 aos 80% da capacidade da bateria em 40 minutos. Numa ligação AC a 11 KW, o tempo de carregamento anunciado é de 8 horas (ficha técnica aqui).

A nova grelha, na cor da carroçaria, permite acomodar os sensores do novo sistema ADAS, desenvolvido com a Zenuity 5 fotos

Recorde-se que o primeiro modelo exclusivamente a bateria da Volvo é também o primeiro cuja actualização do sistema operativo pode ser realizada over-the-air, desde a manutenção a novas configurações. O construtor sueco equipara a experiência à de um smartphone, embora reconheça que “este novo modelo irá continuar a evoluir e a melhorar ao longo do tempo com a aprendizagem que irá ser feita”.

Outra das novidades introduzidas pelo XC40 eléctrico prende-se com o sistema de infoentretenimento powered by Android, onde se incluem Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. Em termos de segurança, o equipamento base contempla aviso de piso escorregadio, assistente de manutenção na faixa de rodagem, alerta de ângulo-morto, ajuda ao arranque em subida, Hill Descent Control, entre outros. Confira abaixo todo o equipamento de série do novo XC40 Recharge.