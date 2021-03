O candidato da CDU à Câmara Municipal de Anadia, no distrito de Aveiro, anunciado esta segunda-feira pelo partido, é Marco Alves, de 38 anos, professor e investigador. O candidato, de acordo com a CDU, foi escolhido para “dar continuidade” ao trabalho do partido no concelho, cujo resultado “pretende reforçar nas próximas eleições”.

Marco Alves considera que o município de Anadia “perdeu identidade” e que os partidos e movimentos não foram capazes de “potenciar” o município. “Vivemos tempos difíceis e aproxima-se uma altura decisiva para as autarquias e para o país com a vinda de fundos europeus estruturais de combate aos efeitos económicos da Covid-19. É por isso a altura certa para mudar”, refere o candidato.

O cabeça-de-lista da CDU à Câmara de Anadia pretende “construir uma cidade moderna e sustentável para todos, olhando com especial carinho para aldeias e recantos, tradições e memórias, que merecem ser preservadas”. “Consciente das dificuldades”, candidata-se à Câmara Municipal de Anadia, com uma candidatura de “esperança”. “Se a mantiverem e depositarem em mim, farei cumprir o Município que há muito sonhamos, trabalhando em prol de todos”, sublinha.

Marco Alves, de 38 anos, é licenciado em Biologia pela Universidade do Aveiro e doutorado em Bioquímica pela Universidade de Coimbra. Atualmente, é professor convidado na Universidade de Bari [Itália] e investigador na Universidade do Porto. O executivo municipal de Anadia é composto por cinco eleitos do MIAP (Movimento Independente Anadia Primeiro), dois do PSD. É presidido por Maria Teresa Cardoso.