Machico e Ribeira Brava, no arquipélago da Madeira, continuavam entre os concelhos com maior incidência acumulada (a 14 dias), no dia 23 de março. Nas semanas anteriores, alguns dos concelhos madeirenses, incluindo o Funchal, tinham o maior registo de casos por 100 mil habitantes em parte devido a um acerto nas notificações, conforme assinalado pela DGS.

Os dados agora divulgados mostram que apenas Machico se encontra no nível de risco muito elevado e que nenhum concelho se encontra no nível de risco mais alto (extremo).

Concelho Incidência acumulada Machico 601 Alcoutim 417 Moura 386 Ribeira Brava 386 Odemira 336

A conclusão deste acerto nas notificações pode também justificar que, entre os 10 concelhos que apresentavam a maior redução na incidência a 23 de março, quando comparada com a semana anterior, estejam cinco concelhos da Madeira.

Por sua vez, Alcoutim está, simultaneamente, entre os cinco concelhos com maior incidência acumulada e entre os 10 com maior descida na incidência no espaço de uma semana.

Concelhos Incidência acumulada a 23.Mar Incidência acumulada a 16.Mar Variação numa semana Funchal 173 915 -742 Ponta do Sol 151 570 -419 Santa Cruz 212 548 -336 Câmara de Lobos 172 434 -262 Serpa 77 308 -231 Carrazeda de Ansiães 53 229 -176 Vidigueira 91 254 -163 Alcoutim 417 556 -139 Monforte 34 168 -134 Porto Moniz 0 128 -128

Moura, Marinha Grande e Odemira são os concelhos que mais aumentaram a incidência acumulada, no espaço de uma semana. Moura e Odemira, no nível de risco elevado, estão também entre os cinco concelhos com maior incidência a 23 de março.