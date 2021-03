A GNR multou 124 pessoas no fim de semana no distrito de Leiria por incumprimento das medidas para contenção da pandemia de Covid-19, elevando para meio milhar o número de pessoas autuadas nos três últimos fins de semana.

Num comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR informa esta segunda-feira que no sábado e no domingo “identificou 124 pessoas por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia Covid-19, com especial atenção para a limitação de circulação entre concelhos e para o dever geral de recolhimento domiciliário, em diversos concelhos do distrito de Leiria”.

“No âmbito da Operação Covid-19 ‘Recolhimento +’, os militares da Guarda realizaram diversas ações de patrulhamento e de fiscalização rodoviária direcionadas para os locais de grande afluência de pessoas e para os limites de concelhos, tendo sido identificadas 124 pessoas que se encontravam em incumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, resultando na elaboração dos respetivos autos de contraordenação”, adianta o comunicado.

À agência Lusa, o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Leiria, capitão Diogo Mendes, explicou que “os dois concelhos onde se verificou maior número de infrações foram Leiria e Pombal” e “foi, essencialmente, em zonas próximas da costa“.

“Realizámos operações um pouco por todo o distrito, mas foram nestes concelhos e junto às zonas costeiras que a GNR registou mais infrações”, afirmou Diogo Mendes, exemplificando que “houve casos de pessoas que estavam a praticar desporto, nomeadamente ciclismo, que violaram a proibição de circulação entre concelhos”. Segundo o capitão, “a justificação mais comum apresentada pelas pessoas foi de que iam espairecer, ver o mar“, havendo ainda “casos residuais de pessoas que faziam trajetos na autoestrada e que decidiram fazer o ponto de paragem junto à costa, desviando-se do seu itinerário”.

A GNR pede às pessoas que “reduzam a saída de casa ou do concelho onde vivem e as suas deslocações ao mínimo essencial, respeitando as exceções autorizadas, e que sigam as normas e conselhos da Direção-Geral da Saúde, para conter a pandemia”.

No dia 14 de março, a GNR multou 243 pessoas, em diversos concelhos do distrito de Leiria, por incumprimento das medidas para a contenção da pandemia. Já nos dias 20 e 21, o número de pessoas autuadas foi de 160, totalizando nos últimos três fins de semana 527 pessoas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o distrito de Leiria regista 25.886 casos do novo coronavírus, mantendo-se 382 ativos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 00h32. No mesmo período, recuperaram da doença 24.741 pessoas, havendo ainda 763 óbitos.

Em Portugal, morreram 16.843 pessoas dos 820.716 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.