O Conselho Superior de Magistratura (CSM) revelou que, apesar dos efeitos da suspensão de prazos e da pandemia da Covid-19, “os tribunais foram capazes de continuar a dar uma resposta cabal e eficiente”, tendo em conta que houve uma redução dos casos pendentes antes e depois da suspensão

De acordo com os dados enviados em comunicado, em 2020 havia 768.825 casos pendentes antes da suspensão e em 2021 esse número desceu para 710.363, uma diferença de 58.462 casos. Já quanto ao número de casos pendentes após a suspensão de prazos registavam-se 753.487 em 2020 e menos 56.350, um total de 697.137, em 2021. Em causa está o período entre 9 de março e 3 de julho de 2020 em comparação com o espaço temporal entre 22 de janeiro e 25 de março.

No mesmo sentido, foram também adiadas menos 3588 diligências em 2021, entraram mais 15.33o processos e foram findos no período da suspensão mais 11.391 processos, com 106.666 processos nestas datas.

Números revelados pelo CSM:

Recorde-se que o Parlamento aprovou diploma que acaba com a suspensão dos prazos judiciais no passado dia 25 de março e a suspensão dos prazos processuais vai ter efeito a partir do dia 6 de abril. Contudo, apenas as audiências sobre processos penais vão ser obrigatoriamente presenciais e as restantes vão fazer-se preferencialmente por vídeo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O decreto, que já foi promulgado em Belém, foi aprovado no Parlamento, com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP, PAN, Chega e Iniciativa Liberal e abstenções de BE, PCP, PEV e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira em votação final global.