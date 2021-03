Nos arredores de Wola Radziszowska, na Polónia, um condutor de um Mazda decidiu fugir à polícia. Segundo reportou a imprensa local, o homem começou por não respeitar um sinal de stop, o que motivou a perseguição pelos agentes da autoridade.

Ao aproximar-se de uma passagem de nível com guarda, em que a cancela estava fechada e a sinalização avisava para a chegada iminente de um comboio, o condutor começou por ultrapassar a fila de veículos que aguardavam a abertura da cancela, para de seguida partir as cancelas e cruzar a linha ferroviária. Para sorte dele, 12 segundos antes do comboio chegar àquele local.

O incauto condutor evitou ser trucidado por uns meros segundos, mas esteve próximo de ser empalado pela haste da cancela. Com o embate, este elemento de protecção da ferrovia partiu-se e a extremidade penetrou no habitáculo, exactamente em direcção ao corpo do condutor, sendo esta a segunda vez que potencialmente podia perder a vida no espaço de uns segundos.

O condutor em fuga não causou muitos danos, excepto no seu veículo, e acabaria por ser apanhado de seguida pelos agentes, sem originar outras situações delicadas.