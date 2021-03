Swindon é a única fábrica europeia da Honda e cimentou durante décadas o interesse do construtor japonês no mercado do Velho Continente. Mas a marca decidiu diminuir a sua presença entre nós e anunciou a vontade de encerrar as suas instalações no Reino Unido, onde trabalhavam 3400 funcionários e há bem pouco tempo produzia 230 mil veículos, a maioria destinada à exportação.

O Civic está em vias de usufruir de uma profunda remodelação, mas a nova geração já não será fabricada em Swindon, uma vez que a fábrica não beneficiou dos investimentos necessários para acolher o novo modelo. O que explica que a Honda tenha avançado com o mês de Julho como aquele que verá o último veículo sair da linha de montagem inglesa. Paralelamente, o construtor nipónico anunciou que já arranjou comprador para as instalações, tendo o negócio sido fechado com os norte-americanos da Panattoni, uma grande empresa de logística.

Sucede que a troca da Honda pela Panattoni poderá deixar um amargo de boca na comunidade que habita nas proximidades de Swindon, tanto em termos do número de postos de trabalho, que será muito inferior, como a nível da riqueza produzida.

A marca japonesa chegou a tentar interessar outros construtores em ficar com as instalações fabris, o que seria visto como a solução ideal, tendo inclusivamente contactado a Tesla, de acordo com a publicação Autocar, mas sem sucesso.