A Lexus revela a 30 de Março o seu primeiro protótipo de um veículo 100% eléctrico, concebido de raiz. Até lá, a marca de luxo do grupo Toyota tenta manter as expectativas em alta, divulgando vários teasers sobre o futuro veículo, deixando antever formas dos faróis e pormenores da carroçaria e do interior.

No último vídeo, que denomina Lexus Concept Car Teaser, o construtor dá a entender que o veículo terá quatro rodas motrizes e muito apoio electrónico para funções que não especifica. Mas o teaser mostra ainda um pormenor que nos chamou a atenção: o volante.

Nas imagens promocionais do fabricante nipónico, é visível que o protótipo está equipado com um volante tipo manche de avião, que passou a ser conhecido como yoke desde que foi visto no tablier dos novos Model S e Model X. Na realidade, estamos perante um volante a que falta a metade superior do aro.

Esta solução, visualmente futurista, apresenta potencialmente algumas limitações, caso o modelo não recorra a uma direcção com cerca de uma volta entre extremos, pois manobrar com várias voltas será sempre um desafio.

Os pilotos de F1 não se queixam, mas também eles não têm de dar mais de ¾ de volta para cada um dos lados e apenas em menos de meia dúzia de curvas de todos os circuitos do campeonato do mundo. A Tesla ainda não divulgou como pretende resolver esta dificuldade e espera-se que a Lexus levante um pouco do véu já amanhã.