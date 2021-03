Montanha russa nos termómetros: 28 graus até quarta-feira; alguma chuva no fim da semana; Páscoa com Sol; e depois volta o frio

Máximas de 27 e 28ºC graus em Lisboa. Também de 27 e 28ºC no Porto. E de 24 e 22ºC em Faro. Não, não estamos ainda no Verão, mas são estas as temperaturas previstas para esta terça e quarta-feira, dia onde além do calor, o país será também invadido por uma nuvem de poeira do Norte de África, que vai enfraquecer bastante a qualidade do ar — não se admire se ficar tudo meio alaranjado. Mas este é só o princípio de uma montanha russa nos termómetros em que vamos entrar nos próximos dias: seguem-se uns dias de chuva, o fim de semana da Páscoa trará novamente Sol, mas já não tão quente, e depois as temperaturas cairão a pique e voltará a chover.

Sobre a massa de ar do Norte de África e a “fraca qualidade do ar no continente“, a Direção-Geral da Saúde (DGS), recomendou mesmo cuidados redobrados para a população mais sensível, como crianças e idosos. A chuva que pode cair em algumas zonas do país, sobretudo a Sul (e que a acontecer será de lama), enfraquecerá o fenómeno, mas as partículas do pó do Saara, quando inaladas, têm “efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, nomeadamente nas crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, adiantou a DGS.

Nesse sentido, foi recomendado que a população em geral reduza os esforços prolongados, limite a atividade física ao ar livre e evite a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes. Os mais sensíveis, pediu a DGS, devem permanecer no interior dos edifícios e, se viável, com as janelas fechadas”. Além das crianças e idosos, a DGS aponta como vulneráveis pessoas com problemas respiratórios crónicos, principalmente asma, e doentes cardiovasculares, recomendando que, em caso de agravamento de sintomas, contactem mesmo a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorram a um serviço de saúde.

Durante los próximos días tendremos una importante entrada de polvo en suspensión en la Península, que dará lugar a #calima (reducción de la visibilidad) y a un empeoramiento de la calidad del aire que respiramos.

Mapa de @Dust_Barcelona pic.twitter.com/7oHhZb13vQ — Rubén del Campo (@Rub_dc) March 29, 2021

Quanto ao tempo, um anticiclone no centro da Europa e um centro de baixas pressões no Atlântico fará com que o vento sul traga já amanhã e quarta estas altas temperaturas, que estão 5 a 6ºC graus acima da média para esta altura do ano. Mas a chuva virá na quinta e no feriado de sexta-feira Santa, já com os termómetros nos 20ºC graus normais da Primavera. E depois de um fim de semana de Páscoa também primaveril e no qual não deve chover, a semana da segunda fase do desconfinamento começa não só molhada, mas também com o regresso do frio, sobretudo à noite.