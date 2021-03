O navio gigante Ever Given, que desde terça-feira passada entope o Canal do Suez, no Egito, está finalmente a começar a desencalhar. Os progressos registados na madrugada desta segunda-feira, avançados por vários jornais internacionais, alimentam a esperança de que esteja para breve o desbloqueio de um dos principais canais de navegação do mundo.

São várias as empresas a operar no Suez que informaram durante a madrugada, em tweets que estão a ter eco na imprensa internacional, sobre os primeiros esforços com sucesso para retirar o Ever Given do caminho das centenas de barcos que esperam para passar pelo canal. “O Ever Given desencalhou parcialmente no Canal de Suez, faltando confirmação oficial da autoridade do Canal”, escreveu a Leth Agencies, uma das operadoras daquela travessia marítima.

Entretanto, também a Inchcape Shipping, empresa de “logística e serviços marítimos”, confirmou a mesma informação no Twitter, adiantando que a manobra de sucesso para desencalhar o navio terá ocorrido pelas 4h30, hora local (3h30 em Lisboa). E, segundo o “El País”, a autoridade do canal já terá também dado a mesma confirmação.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

O “Washington Post” cita já várias fontes que trabalham dentro do canal e que asseguram que o porta-contentores, do tamanho de um arranha céus, terá sido “65% desencalhado”, estando a segurança do barco a ser “garantida”.

É uma boa notícia para o comércio mundial e particularmente para os 367 barcos cargueiros e petroleiros que se foram juntando a uma fila que cresce desde terça-feira, o dia em que o o Ever Given, um dos maiores navios do mundo, encalhou no canal do Suez, o que bloqueou a ligação Europa-Ásia, uma das maiores rotas de comércio do mundo e, com ela, um fluxo de milhões de dólares. O preço do petróleo começou a subir como consequêncio do bloqueio.

O navio, operado pela empresa taiwanesa Evergreen Marine, pesa 219 mil toneladas e ficou atravessado numa posição que impede todos os barcos que chegaram depois de passar. Embora estejam por determinar os motivos exatos para o sucedido, uma tempestade de areia, combinada com ventos fortes, terá atingido o navio na terça-feira. Por ter um comprimento quase igual ao máximo autorizado no canal, como explicava aqui o Público, o seu espaço de manobra é bastante reduzido – o Ever Given tem 400 metros de comprimento e 59 de largura.

Os especialistas do setor tinham previsto nos últimos dias que a operação para desencalhar o Ever Given poderia demorar dias ou até semanas, podendo ser necessário esvaziar a sua carga, ou pelo menos parte dela. Nos últimos dias, o barco tinha já começado a ser empurrado com recurso a rebocadores e a área onde encalhou estava a ser escavada. Ainda não são conhecidos os detalhes da operação que levou parte do navio a desencalhar finalmente, durante esta madrugada.