Peter Phillips, o neto mais velho de Isabel II, está a ser notícia na imprensa britânica, mas não pelas melhores razões. O filho da princesa Ana foi questionado pela polícia depois de uma viagem à Escócia para visitar uma amiga, numa altura em que os britânicos permanecem confinados.

Na última quinta-feira, Phillips percorreu de carro cerca de 740 quilómetros desde a sua casa em Gloucestershire até Aberdeenshire, mais precisamente até à casa de Lindsay Wallace. A polícia confirma ter falado com os ocupantes da propriedade no dia seguinte, após um alerta dos vizinhos, e não ter registado sinais de incumprimento das regras de contenção do novo coronavírus.

De 43 anos, Peter Phillips separou-se em 2019 de Autumn, com quem tem duas filhas, Savannah e Isla, de dez e nove anos respetivamente. O casal divorciou-se em fevereiro do ano passado. Ao Daily Mail, uma fonte afirmou que Peter está “apaixonado” e que os dois já se conhecem há muito tempo.

Lindsay Wallace tem 40 anos, pertence a uma família de magnatas do petróleo e frequentou o mesmo colégio privado que Zara Tindall, irmã mais nova de Peter. A imprensa britânica esclarece que, embora seja casada, está atualmente separada do marido.

Questionado pela polícia, já em solo escocês, Phillips indicou que se tratava de uma viagem profissional e que apenas passou a noite na casa de Wallace. Atualmente, o neto da rainha trabalha como consultor de marketing na XF Medical, uma empresa criada em junho do ano passado e que fornece serviços de testagem ao novo coronavírus com a colaboração de ex-elementos das forças armadas britânicas. Sobre o sucedido, a empresa recusou-se a comentar “detalhes ou circunstâncias das estadias de Phillips quando viaja em trabalho”.