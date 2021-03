Há cada vez mais estudantes estrangeiros a recorrer a ajuda alimentar para sobreviver no Reino Unido. Os gastos com propinas e o encerramento de bares e restaurantes, onde muitos trabalhavam em part-time, têm dificultado a situação económica dos jovens, que preferem esconder a situação das suas famílias.

De acordo com um relatório publicado pela Biblioteca da Câmara dos Comuns, um serviço de pesquisa e informação estatística com sede no parlamento britânico, a pandemia de Covid-19 provocou um subida no número de alimentos distribuídos por bancos alimentares. A Trussel Trust, por exemplo, que agrupa metade das instituições de emergência alimentar do país, registou um aumento de 47% nos alimentos doados entre março e setembro de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Com o agravamento da pandemia, o número de benificiários destas instituições está a aumentar, tal como retrata uma foto que, no mês passado, se tornou viral nas redes sociais, onde se veem centenas de pessoas, muitas delas jovens, à espera de comida debaixo de uma tempestade de neve.

A foodbank queue in Glasgow yesterday. pic.twitter.com/GqUlRIesCr — Joe Skeaping ????⬆️ (@JSkeaping) February 10, 2021

Em entrevista ao jornal espanhol ABC, vários jovens relatam a situação difícil que vivem no Reino Unido, afirmando que sem a ajuda das instituições de solidariedade não teriam o que comer.

Rita, uma jovem espanhola de 24 anos a participar num intercâmbio, viu-se sem casa e teve que pedir ajuda a amigos, que a acolheram num quarto em que já dormiam duas pessoas. O alojamento é pago pelos pais de uma das amiga, enquanto ela e a terceira colega ficam responsáveis por pedir comida nas instituições de emergência alimentar.

De acordo com Rita, os espanhóis não são os únicos nesta situação. “Conhecemos pessoas de outros países que estão iguais”, adianta. O encerramento da restauração, onde muitos destes jovens trabalhavam algumas horas para suportar as despesas, veio piorar a situação, explica.

Na maioria dos casos as famílias não sabem da situação em que os jovens vivem, tal como conta María, colega de quarto de Rita e estudante universitária no Reino Unido. “Se eu disser aos meus pais que estão a pagar um quarto para três pessoas, vai correr mal”, afirma.

Destino popular entre os estudantes estrangeiros, o Reino Unido é um dos países europeus mais afetados pela pandemia de Covid-19, registando o maior número de mortes em termos absolutos do continente, com 126.592 óbitos confirmados desde o início da pandemia.