A Sérvia é o único país europeu que tem uma oferta de vacinas maior do que a procura e, de acordo com os meios de comunicação locais, há milhares de cidadãos da região dos Balcãs que vão ser vacinados contra a Covid-19 no país. Imagens da televisão N1 mostram que se estão a formar longas filas nos postos de vacinação de Belgrado.

“Não temos vacinas. Esta tem sido a única possibilidade de me vacinar”, declarou um cidadão da Bósnia-Herzegovina. Esta possibilidade na Sérvia está a levar muitas pessoas a viajar durante horas, sobretudo da Bósnia-Herzegovina, do Montenegro e da Macedónia do Norte, enquanto outros chegaram no sábado e passaram a noite nos seus carros.

As autoridades informaram que estão disponíveis 10 mil doses da vacina da AstraZeneca. Cerca de 6.500 cidadãos, na sua maioria estrangeiros, foram vacinados no sábado num centro de inoculação improvisado na Feira de Belgrado, informou o vice-presidente da câmara da capital, Goran Vesic.

A Sérvia, com cerca de sete milhões de habitantes, já administrou mais de dois milhões de vacinas, segundo dados da plataforma Our World in Data, e cerca de 810 mil pessoas já foram inoculadas com as duas doses, o que o torna o país mais avançado da Europa Continental em imunizações.