A plataforma de mapeamento do ecossistema de startups português desenvolvida pela Startup Portugal vai compilar dados em tempo real e disponibilizá-los publicamente — de rondas de financiamento a oportunidades de trabalho, notícias, entre outros. Esta atualização do Startup Hub vai permitir monitorizar o que se passa no mundo das startups portuguesas de forma regular e será de acesso público, informou a Startup Portugal esta segunda-feira em comunicado.

O painel do Startup Hub foi desenvolvido em parceria com a empresa de dados Dealroom, fundada em Amesterdão. O objetivo é que esta plataforma possa tornar-se num instrumento de mapeamento disponível para todo o ecossistema e não apenas para a Startup Portugal.

Esta parceria com o Dealroom é mais um importante passo na monitorização do ecossistema nacional de empreendedorismo, que nos permitirá não só acompanhar a evolução das startups e quais os sectores com maior atividade, mas também perceber as tendências de recrutamento e de investimento”, afirma João Mendes Borga, diretor executivo da entidade que implementa a Estratégia Nacional para o Empreendedorismo.

Para o Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, “este é um importante contributo para o reforço da implementação, transparência e monitorização do ecossistema empreendedor. Estou convencido que esta atualização, ao promover uma maior partilha de dados e informação, será uma ferramenta de alto valor acrescentado para todos os stakeholders e reforçará, igualmente, o posicionamento de Portugal enquanto Startup Nation.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já Yoram Wijngaarde, presidente executivo do Dealrom, diz que a empresa está “muito entusiasmada por iniciar a colaboração com Portugal, um dos ecossistemas tecnológicos em mais rápida ascensão e preparado para acelerar empresas na Europa. O objetivo desta parceria é trabalhar no sentido de, nos próximos anos, se cobrir 100% da atividade do ecossistema e poder suportar equipas de startups, investidores e outros inovadores com transparência de dados.”

A Dealroom também trabalha com os ecossistemas de França, Holanda e Reino Unido. O novo painel do Startup Hub está disponível desde 26 de março e vai sendo atualizado ao longo das próximas semanas. Já pode ser consultado.