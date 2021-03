Em antecipação do futuro evento irmão e homónimo da Web Summit no Japão, em Tóquio, a organização da conferência de tecnologia e startups anunciou que vai abrir um escritório na capital do país. Além disso, os responsáveis da Web Summit anunciaram, através do Twitter, que estão a contratar pessoas para a equipa no Japão.

The wait is over. Excited to announce we’ll be growing a team in Japan as we prepare to host Web Summit Tokyo in September 2022!

The job roles are now available on: https://t.co/CqmVJhefIa Can’t wait to build the team to help us deliver the best event in Japan’s capital city ????????

— Web Summit (@WebSummit) March 29, 2021