13 de maio de 2012. Em Sunderland, depois de vencer com um golo solitário de Rooney, o Manchester United ficou no relvado à espera de saber o que fazia o Manchester City contra o Queens Park Rangers. Os citizens, orientados por Roberto Mancini, estavam empatados — e com esse resultado, aliado à vitória dos red devils, o United seria campeão inglês. Mas ao quarto minuto de descontos, 15 segundos depois de o jogo acabar em Sunderland, Sergio Agüero colocou o City a ganhar e agarrou o título. Foi a primeira liga inglesa conquistada pelo clube em 44 anos. Foi a primeira Premier League a ser decidida pela diferença de golos. E o grito “Agüeroooo”, que saiu da garganta de Martin Tyler para os microfones da Sky Sports, será para sempre um dos momentos mais icónicos do futebol moderno.

Esta segunda-feira, o Manchester City anunciou que não irá renovar o contrato de Sergio Agüero no final da temporada: ou seja, que o avançado argentino está totalmente livre para encontrar um novo destino depois uma década inteira ao serviço dos citizens. A imprensa inglesa adianta que a decisão do clube foi comunicada ao jogador por Pep Guardiola, que também teve influência no processo. Um processo que está obviamente relacionado com as consecutivas lesões que o avançado tem sofrido entre o final da época passada e a atual, com a infeção por Covid-19 que o afastou novamente dos relvados e com os números atípicos que leva este ano — em 2020/21, Agüero leva apenas três golos em 14 jogos pelo City, números para lá de inéditos quando percebemos que o argentino fez sempre mais de 30 jogos e 15 golos desde que chegou a Inglaterra e é o melhor marcador da história do clube, com 257 golos.

“O Manchester City terá uma profunda e emotiva despedida do lendário avançado Sergio Agüero quando o seu contrato terminar este verão. Adorado pelos adeptos do City e um ícone global deste jogo, Agüero é um dos jogadores mais decorados e respeitados que alguma vez vestiu esta camisola. Chegou ao City no verão de 2011 e causou impacto imediato ao marcar duas vezes e assistir outra na estreia de 30 minutos durante uma vitória por 4-0 em casa contra o Swansea City. Foi um começo impressionante e dramático que deu uma indicação para o que aí vinha. Um desses momentos inclui o golo de parar o coração no inesquecível último jogo dessa mesma temporada, contra o QPR, que garantiu a primeira Premier League do clube”, pode ler-se no comunicado dos citizens, que inclui ainda uma mensagem de Khaldoon Al Mubarak, o presidente do clube, que revelou que o avançado argentino será imortalizado com uma estátua no Etihad, junto às de Vincent Kompany e David Silva, que estão a ser construídas.

“A contribuição do Sergio para com o Manchester City ao longo dos últimos 10 anos não pode ser desvalorizada. A sua lenda vai ficar de forma indelével nas memórias de todos os que adoram o clube e talvez até na de todos os que simplesmente adoram futebol. Mas este ainda não é o momento para despedidas e discursos. Ainda há muito para alcançar no tempo que nos resta com o Sergio e estamos ansiosos pelas suas contribuições nos desafios que temos à nossa frente. Entretanto, é com grande prazer que anuncio que vamos contratar um artista para criar uma estátua do Sergio, que ficará no Etihad ao lado das do Vincent [Kompany] e do David [Silva], que estão em construção. E estamos ansiosos pela oportunidade de dar ao Sergio uma despedida adequada no final da temporada”, atirou Al Mubarak, recordando de forma muito clara que o Manchester City ainda tem de conquistar a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga e ainda está nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Pouco depois, também o próprio avançado argentino deixou algumas palavras nas redes sociais. “Quando um ciclo chega ao fim, surgem muitas sensações. Uma enorme sensação de satisfação e orgulho permanece em mim, por ter jogado no Manchester City durante 10 temporadas — algo pouco usual para um jogador profissional desta idade e hoje em dia. 10 temporadas com grandes conquistas, durante as quais eu tive a possibilidade de me tornar o maior goleador da história do clube e criar um laço indestrutível com todos aqueles que adoram este clube — pessoas que vão ficar para sempre no meu coração (…) Vou continuar a dar o meu melhor até ao fim da época para ganhar mais títulos e dar mais alegria aos adeptos. Depois, começa um novo capítulo com novos desafios e eu estou totalmente preparado para os enfrentar com a mesma paixão e profissionalismo que sempre dediquei para continuar a competir ao mais alto nível”, escreveu o jogador de 32 anos, que com os citizens conquistou quatro vezes a Premier League, cinco vezes a Taça da Liga, três vezes a Supertaça inglesa e uma vez a Taça de Inglaterra

No que toca ao futuro, a imprensa desportiva internacional desta terça-feira aponta caminhos para os dois lados: o sucessor de Agüero no ataque no Manchester City e o próximo destino de Agüero depois do Manchester City. Quanto ao primeiro capítulo, a grande aposta dos citizens parece ser a contratação de Erling Haaland, o avançado norueguês do Borussia Dortmund que leva 33 golos esta época (mas que também é o alvo de clubes como o Chelsea ou o Real Madrid). Quanto à segunda metade da história, o futuro do avançado argentino parece passar pelo Barcelona — onde é um dos trunfos do recém-eleito Joan Laporta para segurar Messi, já que é amigo próximo do capitão blaugrana. Excluindo os catalães, Juventus e PSG parecem ser as alternativas mais fortes.