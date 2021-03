Boletim DGS. Desde o início de outubro que não era tão baixa a média diária de mortes a sete dias

Existiam, no final de segunda-feira, 584 pessoas internadas com Covid-19 — menos 39 que no dia anterior —, das quais 129 estavam nas unidades de cuidados intensivos — menos sete do que no dia anterior.

Desde 24 de setembro, quando havia 588 pessoas internadas, que Portugal não descia dos 600 internamentos por Covid-19. E desde 12 de outubro que não tinha menos de 130 pessoas nos cuidados intensivos.

Houve 1.654 pessoas que recuperaram da doença nas últimas 24 horas, num total de 777.503 desde o início da pandemia. Existem, neste momento, 26.756 casos ativos e 15.853 sob vigilância.