Com Iker Casillas a recuperar do enfarte agudo do miocárdio sofrido durante um treino, a 1 de maio, o FC Porto dedicou especial atenção ao reforço da baliza para encontrar um sucessor para o número 1 espanhol. E, durante algumas semanas, a fórmula adotada com o campeão europeu e mundial de clubes e seleções foi transposta para outra grande figura das balizas, Gianluigi Buffon. O acordo não foi conseguido, o italiano que deixara os franceses do PSG decidiu regressar à Juventus, chegou Marchesín à Invicta. Mas a história pode não estar terminada.

O internacional transalpino de 43 anos quer continuar a jogar mas pretende deixar os bianconeri numa altura em que soma apenas dez encontros entre Serie A (cinco), Taça de Itália (quatro) e Liga dos Campeões (um) tendo à sua frente o polaco Szczesny. E é aqui que entra a possibilidade de reforçar os campeões nacionais.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o FC Porto é uma das hipóteses em cima da mesa para nova aventura do guardião, que fez toda a sua carreira entre Parma (1995-2001) e Juventus (2001-2018 e 2019 até agora) à exceção da temporada de 2018/19 em que representou o PSG. Além dos dragões, estarão também interessados o Nápoles – que não sabe se contará com Ospina para a próxima época –, a Atalanta e os franceses do Lille. Existe ainda uma outra possibilidade de regresso ao clube onde fez a formação e se estreou como sénior, o Parma.

De recordar que, depois do regresso a Turim na sequência da passagem pela Ligue 1, o próprio empresário do guarda-redes, Silvano Martina, assumiu que Buffon tinha estado muito perto de reforçar os azuis e brancos. “Estava pronto para assinar pelo FC Porto quando chegou a chamada da Juventus”, disse ao Calciomercato.