O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enalteceu esta segunda-feira a velocidade com que está a decorrer a campanha de vacinação contra o SARS-CoV-2 massiva no país, mas apelou aos norte-americanos para não descurarem as regras sanitárias impostas.

“Na semana passada atingimos a meta de 200 milhões de vacinas administradas até ao 100.º dia da nossa administração. Duplicamos o objetivo inicial que tinha estabelecido (…). Nos últimos três dias batemos o recorde de vacinas ministradas (…). Dez milhões de vacinas em três dias. Seria inconcebível em janeiro”, disse o democrata Biden no início de um briefing sobre a situação epidemiológica, transmitido através da rede social Twitter.

O Presidente dos Estados Unidos referiu que “nenhum outro país chegou tão longe”, mas advertiu que “a guerra contra a covid-19 está longe de estar vencida” e que a pandemia é um assunto “mortalmente sério”. Por isso, o chefe de Estado norte-americano exortou a população a manter as regras sanitárias impostas pelas autoridades federais e locais para mitigar a propagação do vírus, nomeadamente, a utilização de máscaras e o distanciamento físico.

Por muito que estejamos a fazer, é altura de fazer mais (…). Usem máscaras! É um dever patriótico. É a única maneira de voltarmos ao normal”, acrescentou.