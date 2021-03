As pessoas que já tiveram Covid-19 e recuperaram da doença também vão ser alvo de vacinação, garantiu esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), explicando que a sua exclusão da primeira fase se deve à escassez de vacinas. A clarificação foi feita depois de o Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) ter destacado Portugal e Islândia como os únicos países que estão neste momento a deixar fora da vacinação as pessoas que já tiveram Covid-19, segundo denunciou esta terça-feira a Ordem dos Médicos.

A autoridade de saúde nacional diz que o tema está “em constante monitorização”. “Em Portugal, as pessoas que recuperaram da infeção por SARS-CoV-2 vão ser vacinadas. Não se trata de não vacinar os recuperados. No entanto, neste momento, encontramo-nos num cenário em que o número de vacinas ainda é limitado. Por isso, num contexto de escassez, devem ser priorizadas as pessoas com maior risco de contrair a infeção por SARS-CoV-2 e que não tenham ainda tido a possibilidade de desenvolver resposta imunológica”, refere a DGS.

Salientando o “princípio de maximização do benefício” perante a reduzida disponibilidade de vacinas, o organismo liderado por Graça Freitas reitera que “a vacinação de pessoas recuperadas poderá vir a ocorrer logo que a disponibilização de vacinas aumente”. A ‘task force’ responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 já realçou o aumento das entregas de vacinas previsto para o segundo trimestre.

Por outro lado, a DGS rebate as críticas com os dados sobre as reinfeções por SARS-CoV-2 a nível mundial, argumentando que o número “é muitíssimo baixo” e que as “pouquíssimas reinfeções são habitualmente quadros clínicos ligeiros” da doença.

“Os estudos têm mostrado que a imunidade adquirida após a infeção por SARS-CoV-2 é duradoura e protege de reinfeções, pelo menos com a mesma eficácia que as vacinas (ou até com mais eficácia)”, indica a autoridade de saúde, acrescentando: “A infeção natural pode conferir imunidade até para as novas variantes e por mecanismos adicionais do que a mera produção de anticorpos”.

Sem deixar de expressar a leitura de que os testes serológicos não devem ser tidos em conta para as decisões sobre vacinação, e “enquanto as vacinas forem um bem escasso, a estratégia é vacinar quem mais beneficia da vacinação, isto é, as pessoas que não tiveram oportunidade de adquirir imunidade por não terem tido covid-19”, conclui a DGS.

ECDC aponta Portugal como exceção na vacinação de pessoas já infetadas

A decisão da DGS surgiu depois de a Ordem dos Médicos ter apelado à Direção-Geral da Saúde (DGS) para avançar rapidamente com a revisão da norma, considerando que já existe “evidência científica suficiente” para se perceber que “o risco de reinfeção é real e que mesmo em quem teve formas graves da doença é possível acontecer uma nova infeção em prazos” não determináveis. Num comunicado enviado às redações, o bastonário Miguel Guimarães dizia que o Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) destacou Portugal e Islândia como os únicos países que estão neste momento a deixar fora da vacinação as pessoas que já tiveram Covid-19.

É urgente que se reveja a norma para podermos incluir todas as pessoas que já tiveram covid-19 nas fases de vacinação que lhes estariam por natureza destinadas. No caso dos médicos e outros profissionais de saúde, a situação torna-se ainda mais urgente pois, por inerência do seu trabalho, estão expostos ao risco e lidam com doentes frágeis que ficam também desprotegidos”, pode ler-se na nota divulgada.

O relatório do ECDC sobre as estratégias de vacinação na Europa, publicado na segunda-feira, indicou que “há algumas provas de que, para os indivíduos que já foram anteriormente infetados pela SARS-CoV-2, para as vacinas atualmente disponíveis que requerem uma programação de duas doses, uma única dose pode fornecer imunidade suficiente”.

A agência europeia notou que a maioria dos países (Bélgica, Croácia, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Roménia e Suécia) recomenda o programa completo de vacinação aos indivíduos anteriormente infetados, enquanto sete países (Áustria, Estónia, França, Itália, Espanha, Eslováquia e Noruega) preconizam apenas uma dose de vacina (em vacinas com duas doses).

Com a ressalva de a Letónia defender que a vacinação não é recomendada nos 90 dias após a infeção, o relatório do ECDC acaba por deixar como exceções neste processo a Islândia, que não recomenda a vacinação de todo para os indivíduos previamente infetados, e Portugal, sobre o qual refere apenas que o tema ainda está em discussão.

A Ordem dos Médicos sublinhou ainda a relevância do risco de reinfeção colocado pelas novas variantes do SARS-CoV-2, com especial relevo para as variantes identificadas no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul. A este nível, o ECDC revela que apenas seis (Áustria, Alemanha, Espanha, Malta, Noruega e Polónia) dos 24 países que participaram no estudo procederam a alterações nas suas estratégias de vacinação face à circulação de novas variantes.