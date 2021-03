O Reino Unido registou 56 mortes e 4.040 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou esta terça-feira o governo britânico, que está a intensificar esforços para aumentar a aceitação das vacinas junto da população negra e minorias étnicas.

Atores, escritores, artistas, desportistas, músicos e influenciadores das redes sociais como Chiwetel Ejiofor, Malorie Blackman, Thandie Newton, Garth Crooks ou George the Poe subscreveram um apelo público de apoio ao programa de vacinação britânico.

Escrevi esta carta ao Reino Unido Negro para pedir às pessoas que não fiquem para trás, para que não continuem a ser afetadas de forma desproporcional e confiem nos factos dos nossos médicos, professores e cientistas, não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, incluindo nas Caraíbas e em África”, disse o comediante Lenny Henry, de ascendência jamaicana.

Uma sondagem do instituto de estatísticas britânico Office for National Statistics realizada de 13 de janeiro a sete de fevereiro indicava que menos de metade (49%) dos adultos negros ou negros britânicos mostrou intenção de serem inoculados e dados do sistema de saúde público mostram que apenas 466.000 receberam a primeira dose da vacina até agora.

No total, 30.680.948 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 3.838.010 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas. No total, morreram no Reino Unido 126.670 pessoas entre 4.341.736 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia Covid-19.

O balanço sobe para 149.168 óbitos se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao coronavírus como fator contributivo. Na segunda-feira tinham sido notificadas no Reino Unido 23 mortes e 4.554 casos, mas os dados do fim de semana são recorrentemente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo. A média dos últimos sete dias é de 55 mortes e 5.066 infeções.

Entre 24 e 30 de março houve uma redução de 35% no número de mortes e de 7,9% no número de casos com um resultado de teste positivo de Covid-19 em relação aos sete dias anteriores. A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.792.586 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.845 pessoas dos 821.104 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.