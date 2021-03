Todos os guardas prisionais do continente já foram vacinados contra a Covid-19, num total de 8.800 vacinas aplicadas nos serviços prisionais, anunciou esta terça-feira a ministra da Justiça.

O processo de vacinação em curso na área da Justiça, nomeadamente nos serviços prisionais, está a correr muito bem. Neste momento já há cerca 8.800 vacinas aplicadas, o que significa que, ao nível do continente, os guardas prisionais estão todos vacinados, há 4.000 pessoas que fizeram já uma segunda dose”, disse aos jornalistas Francisca Van Dunem.

A ministra foi questionada sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 na área da justiça na conferência de imprensa de apresentação dos dados gerais do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020. Francisca Van Dunem avançou ainda que, no sistema prisional, estão já vacinados “todos os cidadãos inimputáveis e começou agora uma segunda fase para reclusos com problemas de saúde“.

Também presente na conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna fez um balanço da vacinação na área da segurança interna. Eduardo Cabrita disse que foram vacinados contra a Covid-19 cerca de 16.000 bombeiros e 20.000 elementos das forças de segurança, 10.000 na GNR e 10.000 na PSP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ministro sublinhou que as prioridades definidas foram associadas “exatamente à dimensão operacional“, tendo sido dada primazia “a quem está na rua” e tem “função de patrulheiro ou garante da verificação do cumprimento das regras em matéria de estado de emergência”.

Em Portugal, morreram 16.845 pessoas dos 821.104 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. Portugal está em estado de emergência até 15 de abril. Segundo os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 1.641.946 pessoas vacinadas contra a Covid-19: 1.169.676 com a primeira dose e 472.270 com a segunda dose.