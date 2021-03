Dois hospitais de Berlim interromperam a administração da vacina da AstraZeneca em mulheres com menos de 55 anos, noticiou a Reuters. A vacina também já tinha sido suspensa em mulheres com menos de 55 anos no distrito de Euskirchen, na região da Colónia, segundo a SIC Notícias.

Em causa estão novos relatos de tromboses venosas cerebrais em mulheres na Alemanha, que tinham sido vacinadas contra a Covid-19 com a vacina da AsraZeneca, segundo o porta-voz de um dos hospitais que tomou esta decisão, o hospital universitário Charité.

A vacina da AstraZeneca já tinha estado suspensa temporariamente em vários países europeus depois do registo de casos de coágulos sanguíneos — raros, mas graves (alguns mortais) —, principalmente em mulheres jovens.

Ainda não foi possível associar a administração da vacina à ocorrência destes casos, mas os países que optam pela suspensão falam em medida de precaução.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do outro lado do oceano, o Comité Nacional de Aconselhamento sobre Imunização do Canadá recomendou uma pausa na vacinação da AstraZeneca contra a Covid-19 a pessoas com menos de 55 anos, noticiou esta segunda-feira a agência Associated Press (AP). França, quando retomou o uso da vacina, a 19 de março, também anunciou que só o faria para maiores de 55 anos.

O Canadá deverá receber esta semana dos Estados Unidos 1,5 milhões de doses da AstraZeneca. O país encomendou vacinas em quantidade suficiente para ter 10 doses por cada um dos 38 milhões de habitantes, mas, sem produção própria, depende da permissão de exportação de terceiros para ter acesso às vacinas.