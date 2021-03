A Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo (FNA) vai realizar-se entre nove e 13 de junho, em formato fisíco, em Santarém, anunciou esta segunda-feira o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA).

Em comunicado, o CNEMA notou que a realização do evento em formato físico enquadra-se no plano de desconfinamento “e vem dar resposta à expectativa dos expositores, patrocinadores e população em geral“.

No entanto, a Feira Nacional da Agricultura terá ainda um formato digital, através do qual será possível percorrer o recinto e descobrir os expositores presentes, visualizar e interagir em iniciativas com diferentes temáticas e assistir aos espetáculos com os artistas convidados.

O CNEMA sublinhou também que todas as regras da Direção-Geral de Saúde (DGS) vão ser cumpridas. “De braços abertos, esperamos o público que acarinhamos para juntos voltarmos a celebrar a agricultura e as tradições do mundo rural”, concluiu.