Tirando a fraca visibilidade, devido ao nevoeiro na base de lançamento texana da SpaceX, tudo parecia estar a correr bem . O décimo primeiro ensaio do foguetão Starship deslocou, subiu até aos 10 quilómetros de altitude onde desligou o primeiro motor como previsto — conforme relatado no webcast.

Depois, o segundo e terceiro motores foram desligados dentro da normalidade, o foguetão deu a volta e regressou à base de lançamento. Ou assim se esperava. Um dos motores foi ligado a mil metros de altitude, mas o webcast perdeu a ligação às câmaras acopladas ao foguetão.

Live feed of Starship SN11 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Dl0iss2aPZ

“Parece que tivemos outro teste emocionante”, disse John Insprucker da SpaceX na transmissão ao vivo. “Parece que perdemos todos os dados do veículo e a equipa, é claro, está longe da base.”

O nevoeiro que encobriu a descolagem bem sucedida, também ocultou a explosão que ocorreu ainda antes de o foguetão atingir o solo. Mas a nuvem de gás foi detetada pela Estação Meteorológica Nacional em Brownsville (Texas), reporta The Verge. E choveram destroços nas redondezas.

Final view of SN11 in the air:

➡️https://t.co/Q2p3q1HS0i pic.twitter.com/PNJta9svkA

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 30, 2021