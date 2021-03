O ministro das Finanças garantiu esta terça-feira à noite que “vai tentar enquadrar” o aumento dos apoios sociais no atual orçamento, descartando, assim, um orçamento retificativo: “Neste momento, vamos tentar enquadrar isso dentro do orçamento que existe, dentro do orçamento da segurança social.”

“Não vemos, para já, a necessidade de fazer um Orçamento Retificativo”, sublinhou o ministro.

Em entrevista à RTP3, João Leão disse que o Governo ainda está a “avaliar qual é a decisão que vai tomar”, se envia ou não os apoios sociais para Tribunal Constitucional. “O que está em causa é um princípio de violação de uma norma constitucional. Para nós isso é um procedimento que tem de ser avaliado com muita ponderação e responsabilidade, porque estar a violar uma norma da Constituição e uma norma que serve para garantir a estabilidade financeira do estado, em nosso entender, é um procedimento que pode ser muito grave”, afirmou.

Em causa está a decisão presidencial de promulgar, contra a vontade do Governo, o reforço de apoios sociais para famílias, trabalhadores independentes, sócios gerentes de empresas e profissionais de saúde.