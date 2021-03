O primeiro-ministro António Costa e mais de 20 chefes de governo e Estado apelaram à criação de um novo tratado internacional de preparação e resposta a futuras pandemias, defendendo uma parceria entre países semelhante à que foi estabelecida após o fim da II Guerra Mundial.

“A pandemia de Covid-19 tem-nos relembrado de forma dura e dolorosa que ninguém está seguro, até que todos estejamos seguros”, afirmam os líderes mundiais num carta conjunta publicado em vários jornais — incluindo, em Portugal, no jornal Público — internacionais, entre eles o El País, o Le Monde ou o Daily Telegraph.

Nessa carta, os líderes mundiais, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel ou o primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson, consideram que a pandemia de Covid-19 “é o maior desafio que se coloca à comunidade mundial desde a década de 1940” e defendem a necessidade de solidariedade para enfrentar um problema que afeta todos os países, numa altura em que cresce a tensão internacional devido ao fornecimento de vacinas.

Nesse sentido, os signatários da carta, onde também se incluem chefes de Estado e de governo de países como o Chile, a África do Sul ou o Ruanda, além de dirigentes da União Europeia e do líder da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, garantem estar “empenhados em garantir o acesso universal e equitativo a vacinas, medicamentos e diagnósticos seguros, eficazes e acessíveis para esta e futuras pandemias”, alertando que outras pandemias são iminentes.

“A questão não é se, mas quando. Juntos, ficaremos mais bem preparados para prever, prevenir, detetar, avaliar e dar uma resposta eficaz às pandemias de forma altamente coordenada”, lê-se na carta.

Os signatários defendem, por isso, que “as nações terão de trabalhar juntas”, no sentido de “construir uma arquitetura internacional da saúde mais robusta, que protegerá as futuras gerações”, identificando como prioridade imediata “desenvolver, fabricar e distribuir as vacinas tão rapidamente quanto possível”.

A criação do novo tratado internacional, defendem, seria “plasmado na constituição da OMS”, com o apoio de outras organizações, com base no “princípio da saúde para todos”, aproveitando mecanismos já existentes, como o Regulamento Sanitário Internacional. O objetivo seria “promover uma abordagem que envolvesse todos os governos e todas as sociedades, reforçando as capacidades nacionais, regionais e mundiais, bem como a resiliência a futuras pandemias”.

“Numa altura em que a Covid-19 aproveitou as nossas fraquezas e divisões, teremos de agarrar esta oportunidade e unirmo-nos como comunidade mundial, para uma cooperação pacífica que se prolongue para além desta crise”, defendem os líderes mundiais.

“A preparação para a pandemia exige a liderança a nível mundial de um sistema de saúde global que seja adequado a este milénio. Para fazer deste compromisso uma realidade, teremos de ser guiados por princípios de solidariedade, justiça, transparência, inclusão e equidade”, rematam.