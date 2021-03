An Inventory of Losses, da alemã Judith Schalansky, vai ser publicado em Portugal a 25 de outubro, pela Elsinore, adiantou ao Observador fonte editorial. O trabalho de ficção integra a longlist de nomeados ao International Booker Prize de 2021, revelada esta terça-feira de manhã.

Publicado em setembro do ano passado pela Quercus, com tradução feita a partir do alemão por Jackie Smith, An Inventory of Losses trata-se, de acordo com a informação disponibilizada, de um regresso ao universo de Atlas of Remote Islands, o romance anterior de Schalansky. Inclui referências a escritores como W.G. Sebald, Christa Wolf, Joan Didion e Rebecca Solnit.

Segundo o The Guardian, o livro é “um abraço filosófico da perda”, sentimento que percorre toda a obra da alemã. Também de acordo com o mesmo jornal, é um trabalho de ficção que desafia géneros, “inspirado pela história, filtrado através da imaginação e finalizado com um olho de joalheiro para o detalhe”. Ao longo das 12 secções que o compõem, com 15 páginas cada uma, “Schalansky cria histórias, memórias e colagens a partir de pessoas, lugares, animais, arte e conhecimento perdidos para todos nós”.

A longlist do International Booker Prize de 2021, prémio criado em 2005 para incentivar a publicação e leitura de ficção internacional de qualidade em inglês, foi anunciada esta terça-feira de manhã através das redes sociais. Os 13 trabalhos de ficção selecionados pelo júri presidido pela historiadora Lucy Hughes-Hallett foram traduzidos a partir de 11 idiomas, que incluem o chinês, o georgiano e a língua quicuio, a primeira língua indígena africana a ser contemplada pelo prémio. Um dos nomeados, When We Cease to Understand the World, de Benjamín Labatut, encontra-se já publicado em Portugal pela Elsinore, com o título Um Terrível Verdor.

Destas 13 obras, serão escolhidas seis, que integrarão a shortlist que será anunciada a 22 de abril. O vencedor do International Booker será anunciado a 2 de junho. Em 2020, o prémio foi atribuído a Marieke Lucas Rijneveld, dos Países Baixos, por The Discomfort of Evening, traduzido por Michele Hutchison.